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Почему украинцев не эвакуируют из Сектора Газа: объяснение от посольства

20:01, 12 октября 2023
Задержка эвакуации заключается в единственном пункте пропуска в Египет – посол Украины в Израиле.
Почему украинцев не эвакуируют из Сектора Газа: объяснение от посольства
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона раскрыл причины задержки начала эвакуации украинцев из сектора Газа, который находится под обстрелами.

По его словам, проблема эвакуации из Сектора Газы не ограничивается только Украиной, но возникает для всех стран мира. Главной причиной является закрытый единственный пункт пропуска в Египет, «Рафах», и к сожалению, ни одно посольство, включая посольства Европейских стран и Соединенных Штатов Америки, не смогло эвакуировать своих граждан.

Посол отметил, что Украина готова к эвакуации своих граждан и предоставила все необходимые документы для их выезда. Однако основная проблема заключается в том, что сейчас существует недопонимание между двумя сторонами – Египтом и ХАМАСом. Обе стороны обвиняют друг друга в недопущении жителей сектора Газа в египетский пункт пропуска. Дипломат подчеркнул, что ситуация является достаточно сложной и неопределенной.

«У нас все готово для эвакуации. Наши сотрудники в посольстве Египта готовы встретить в любое время, помочь восстановить документы, если нужно восстановить или паспортизировать и сделать все необходимое. Списки переданы египетской стороне на согласование и согласованы», – сказал Корнийчук.

Посол Украины также указал, что США уже подняли этот вопрос перед израильским премьер-министром Нетаньяху, и это может способствовать решению проблемы эвакуации граждан из сектора Газа.

Напомним, 11 октября Украина организовала первый эвакуационный рейс из Израиля.

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