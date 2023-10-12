Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 1300, — ЗМІ

Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа, досі залишається невідомою.

Кількість загиблих в результаті нападу терористів ХАМАС на Ізраїль зросла до 1300. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа під час несподіваної атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається невідомою.

Крім цього, близько 3300 людей отримали поранення, у тому числі 28 знаходяться у критичному стані та 350 - у важкому.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.

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