Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

ВРП звільнила у відставку суддів Дніпровського апеляційного суду та Деснянського райсуду Києва.

У четвер, 12 жовтня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

- Лаченкову Оксану Володимирівну – з посади судді Дніпровського апеляційного суду

- Журавську Олену Василівну – з посади судді Деснянського районного суду міста Києва.

Раніше ми писали, що ВРП повідомила, скільки суддів було звільнено з початку 2023 року.

Нагадаємо, з початку 2023 року ВРП прийняла 12 рішень про тимчасове відсторонення суддів.

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