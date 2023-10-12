Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

ВСП уволил в отставку судей Днепровского апелляционного суда и Деснянского райсуда Киева.

В четверг, 12 октября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

- Лаченкову Оксану Владимировну – с должности судьи Днепровского апелляционного суда

- Журавскую Елену Васильевну – с должности судьи Деснянского районного суда города Киева.

Ранее ВСП сообщил, сколько судьей было уволено с начала 2023 года.

Напомним, с начала 2023 года ВСП принял 12 решений о временном отстранении судей.

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