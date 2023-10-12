С начала 2023 года ВСП принял 12 решений о временном отстранении судей

ВСП также принял 8 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Высший совет правосудия сообщил, что в январе-сентябре 2023 года принял 12 решений о временном отстранении судей от осуществления правосудия. Об этом говорится на официальном сайте ВРП.

За 9 месяца 2023 года было принято:

8 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей;

12 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства;

5 решений о частичном удовлетворении указанных ходатайств.

Всего с начала года в ВСП поступило 9 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей. Принято 1 решение о возвращении представления о согласии на содержание судьи под стражей и 1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей по результатам рассмотрения представления, которое поступило 21 июня 2022 года.

Также за указанный период в ВСП поступило 22 ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судей от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности:

15 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

7 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

По результатам рассмотрения указанных ходатайств Высшим советом правосудия принято:

12 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства;

5 решений о частичном удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия;

3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.

1 ходатайство рассмотрено после указанного отчетного периода.

Ранее ВСП сообщил, сколько судьей было уволено с начала 2023 года.

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