Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК откроет публичный доступ к Реестр деклараций 10 декабря 2023 года

Реестр деклараций откроют для общественности 10 декабря с учетом мер безопасности.

Кирилл Буданов: Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне

Я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне, – руководитель ГУР Кирилл Буданов

Адвокат выманил у клиента 10 тысяч долларов для якобы передачи судьям Верховного Суда, - ОГП

Разоблачен адвокат, обещавший клиенту за 10 тысяч долларов США решить вопрос в Кассационном административном суде Верховного Суда.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценки судьи противоречит законодательству и невозможно, - научные выводы ведущих высших учебных заведений

Обнародованы научные выводы ведущих вузов, которыми установлено, что ВККС не может участвовать в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности в пленарном составе.

Секретарь Совета судей Украины уволилась в отставку

Елена Журавская завершила карьеру судьи.

  1. Суд инфо

С начала 2023 года ВСП принял 12 решений о временном отстранении судей

11:14, 12 октября 2023
ВСП также принял 8 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.
С начала 2023 года ВСП принял 12 решений о временном отстранении судей
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший совет правосудия сообщил, что в январе-сентябре 2023 года принял 12 решений о временном отстранении судей от осуществления правосудия. Об этом говорится на официальном сайте ВРП.

За 9 месяца 2023 года было принято:

8 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей;

12 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства;

5 решений о частичном удовлетворении указанных ходатайств.

Всего с начала года в ВСП поступило 9 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей. Принято 1 решение о возвращении представления о согласии на содержание судьи под стражей и 1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей по результатам рассмотрения представления, которое поступило 21 июня 2022 года.

Также за указанный период в ВСП поступило 22 ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судей от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности:

15 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

7 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

По результатам рассмотрения указанных ходатайств Высшим советом правосудия принято:

12 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства;

5 решений о частичном удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия;

3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.

1 ходатайство рассмотрено после указанного отчетного периода.

Ранее ВСП сообщил, сколько судьей было уволено с начала 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України