З початку 2023 року ВРП прийняла 12 рішень про тимчасове відсторонення суддів

ВРП також прийняла 8 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою.

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня – вересня 2023 року прийняла 12 рішень про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

За 9 місяці 2023 року було прийнято:

8 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою;

12 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження;

5 рішень про часткове задоволення вказаних клопотань.

Загалом з початку року до ВРП надійшло 9 подань про надання згоди на утримання судді під вартою. Прийнято 1 рішення про повернення подання про надання згоди на утримання судді під вартою та 1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на утримання судді під вартою за результатами розгляду подання, яке надійшло 21 червня 2022 року.

Також за вказаний період до ВРП надійшло 22 клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності:

15 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

7 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

За результатами розгляду вказаних клопотань Вищої радою правосуддя прийнято:

12 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження;

5 рішень про часткове задоволення клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді та продовження строку тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову в задоволенні клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

1 клопотання розглянуто після вказаного звітного періоду.

Раніше ми писали, що ВРП повідомила, скільки суддів було звільнено з початку 2023 року.

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