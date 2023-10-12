Як оскаржити рішення в суду в Електронному кабінеті: інструкція

Процесуальні терміни оскарження рішень (ухвал) по справі регламентовані діючим законодавством та мають бути дотримані в Електронному суді.

Зображення: freepik.com

Оскаржити рішення (ухвалу) суду можна за допомогою підсистеми Електронний суд. Про це повідомили у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи».

У такому разі потрібно зайти в Електронний кабінет та обрати розділ «Мої справи». Серед переліку справ знайти ту справу, рішення, ухвала по якій буде оскаржуватись.

Процесуальні терміни оскарження рішень (ухвал) по справі регламентовані діючим законодавством та мають бути дотримані в Електронному суді.

Обравши відповідне рішення (ухвалу) тощо, серед переліку документів по справі, слід натиснути на нього лівою кнопкою миші. Після цього відкриється вікно попереднього перегляду процесуального документу та кнопка «Оскаржити», як зазначено на фото нижче.

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