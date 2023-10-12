Как обжаловать решение суда в Электронном кабинете: инструкция

Процессуальные сроки обжалования решений (определений) по делу регламентированы действующим законодательством и должны быть соблюдены в Электронном суде.

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Обжаловать решение (определение) суда можно с помощью подсистемы Электронный суд. Об этом сообщили в Государственном предприятии «Информационные судебные системы».

В таком случае нужно зайти в электронный кабинет и выбрать раздел «Мои дела». Среди перечня дел найти то дело, решение, по которому будет обжаловаться.

Процессуальные сроки обжалования решений (определений) по делу регламентированы действующим законодательством и должны быть соблюдены в Электронном суде.

Выбрав соответствующее решение (определение) и т.п., среди перечня документов по делу следует нажать на него левой кнопкой мыши. После этого откроется окно предварительного просмотра процессуального документа и кнопка «Обжаловать», как указано ниже.

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