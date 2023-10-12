Криштиану Роналду грозит 99 ударов кнутом за то, что он обнял иранскую художницу: подробности и видео

Футболист позволил себе поведение, запрещенное строгими законами Ирана.

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду может получить серьезное наказание за нарушение иранских законов. Об этом сообщает index.hr.

Роналду, сейчас играющий за саудовский клуб «Ан-Наср», перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов Азии в Иране с местным «Персеполисом» (0:2) встретился со своей болельщицей – иранской художницей Фатимой.

Во время общения с передвигающейся в коляске художницей с инвалидностью футболист обнял ее и поцеловал, чем нарушил строгие законы, действующие в Иране. Эпизод произошел еще 18 сентября, однако скандал разразился только через месяц, когда об этом написали иранские СМИ.

Иранские СМИ сообщили, что теперь португалец должен быть наказан 99 ударами кнутом, если он когда-нибудь вернется в Иран. Поступок Роналду может трактоваться как прелюбодеяние, совершенное не замужем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.