На Черкасщине во время земляных работ обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, фото

Работы по обследованию территории продолжаются.

В Черкасской области пиротехники ГСЧС обнаружили 200 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Как рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывоопасные предметы обнаружили во время земляных работ в г. Золотоноша. Ими оказались артснаряды калибром 152 миллиметра времен Второй мировой войны.

В настоящее время работы по обследованию территории продолжаются.

Как ранее сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине потенциально заминированными являются 30% территории — 174 тысячи кв. км. Это как три площади Хорватии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.