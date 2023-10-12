Даже временная задержка помощи от США может остановить наступление Украины — СМИ

В то же время отмечается, что администрация Джо Байдена пообещала поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Даже временная пауза в оказании помощи Соединенным Штатам Америки может остановить наступление Украины и позволить российским войскам восстановить свою боеспособность. Об этом сообщает Financial Times.

«По мнению аналитиков, даже временная пауза в оказании поддержки может через несколько недель начать влиять на военную стратегию и тактику Киева, потенциально остановив контрнаступление Украины, уменьшив давление на российские войска и предоставив им возможность восстановить свою боеспособность», - отметили в издании.

Как отмечает FT, появление Владимира Зеленского на заседании НАТО с просьбой предоставить Украине большее оружие подчеркнуло обеспокоенность Киева уменьшением поддержки союзников из-за оппозиции республиканцев в Вашингтоне и отвлечения внимания на войну Израиля против ХАМАСа.

США сыграли «жизненно важную роль» в быстрой поставке Украине современного вооружения, в частности, артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

В то же время, издание отмечает, что администрация Джо Байдена пообещала поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Ожидается, что широкая двухпартийная поддержка, за исключением небольшого, но мощного блока инакомыслящих в Конгрессе, в конце концов, ускорит оказание помощи.

Но даже несколько недель задержки могут повлиять на контрнаступление, как считает издание.

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