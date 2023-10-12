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Навіть тимчасова затримка допомоги від США може зупинити наступ України, — ЗМІ

12:35, 12 жовтня 2023
Водночас наголошується, що адміністрація Джо Байдена пообіцяла підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.
Навіть тимчасова затримка допомоги від США може зупинити наступ України, — ЗМІ
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Навіть тимчасова пауза в наданні допомоги від Сполучених Штатів Америки може зупинити наступ України і дозволити російським військам відновити свою боєздатність. Про це повідомляє Financial Times.

«На думку аналітиків, навіть тимчасова пауза в наданні підтримки може за кілька тижнів почати впливати на військову стратегію і тактику Києва, потенційно зупинивши контрнаступ України, зменшивши тиск на російські війська і надавши їм можливість відновити свою боєздатність», — зазначили у виданні.

Як зазначає FT, поява Володимира Зеленського на засіданні НАТО з проханням надати Україні більше зброї підкреслила стурбованість Києва зменшенням підтримки союзників через опозицію республіканців у Вашингтоні і відволікання уваги на війну Ізраїлю проти ХАМАСу.

США відіграли «життєво важливу роль» у швидкому постачанні Україні сучасного озброєння, зокрема артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Водночас видання наголошує, що адміністрація Джо Байдена пообіцяла підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Очікується, що широка двопартійна підтримка, за винятком невеликого, але потужного блоку інакодумців у Конгресі, врешті-решт прискорить надання допомоги. 

Але навіть кілька тижнів затримки можуть вплинути на контрнаступ, як вважає видання.

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