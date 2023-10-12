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Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Участь ВККС у пленарному складі в проведенні оцінювання судді суперечить законодавству і є неможливою, - наукові висновки провідних вищих навчальних закладів

Оприлюднені наукові висновки провідних вищих навчальних закладів, якими встановлено, що ВККС не може брати участь у проведенні оцінювання відповідності судді займаній посаді в пленарному складі.

Секретар Ради суддів України звільнилась у відставку

Олена Журавська завершила кар’єру судді.

Скасування судового контролю за продовженням строків розслідування стане підґрунтям для зловживань правоохоронців, - НААУ

Надання прокурору права самостійно продовжувати строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, якщо нікому не було повідомлено про підозру, створить підґрунтя для зловживань з боку правоохоронних органів, - НААУ.

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  1. В Україні

Ворог атакував «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області: є влучання, фото

10:57, 12 жовтня 2023
Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, є постраждала.
Ворог атакував «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області: є влучання, фото
Фото: Одеська обласна прокуратура
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У ніч на 12 жовтня російські загарбники здійснили "шахедну" атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав’я. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Впродовж кількох годин під ударом був Ізмаїльский район Одеської області. 

Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.

Руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення. Повний перелік встановлюється. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що вночі українські сили ППО знищили 28 повітряних цілей ворога. 

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