Ворог атакував «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області: є влучання, фото

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, є постраждала.

Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 12 жовтня російські загарбники здійснили "шахедну" атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав’я. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Впродовж кількох годин під ударом був Ізмаїльский район Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.

Руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення. Повний перелік встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що вночі українські сили ППО знищили 28 повітряних цілей ворога.

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