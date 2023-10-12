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Скасування судового контролю за продовженням строків розслідування стане підґрунтям для зловживань правоохоронців, - НААУ

10:46, 12 жовтня 2023
Надання прокурору права самостійно продовжувати строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, якщо нікому не було повідомлено про підозру, створить підґрунтя для зловживань з боку правоохоронних органів, - НААУ.
Скасування судового контролю за продовженням строків розслідування стане підґрунтям для зловживань правоохоронців, - НААУ
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Законодавча пропозиція, за якою прокурор отримає широку дискрецію у питанні встановлення строку досудового розслідування, може призвести до зловживань. На це звернула увагу голова Комітету НААУ з питань кримінального права та процесу Анжеліка Моісєєва під час засідання робочої групи при Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Так, 10 жовтня група продовжила розглядати проект Закону № 8402 від 31.01.2023 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та деяких інших законів України щодо посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», до положень якого в НААУ раніше вже висловлювали зауваження.

Проектом закону зокрема пропонується змінити деякі положення статей КПК, що стосуються продовження строку досудового розслідування. Так, передбачається виключити статтю 295-1 «Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею».

А. Моісєєва нагадала, що НААУ не підтримує зміни у цій частині, оскільки поза судовим контролем залишиться ефективність проведення досудового розслідування. А це призведе до порушень, адже потерпілі не зможуть реалізувати свої права у випадках бездіяльності органу досудового розслідування. Тож жодні аргументи, заявлені ініціаторами змін, не можуть стояти вище інтересів потерпілих та інших учасників кримінального процесу.

Сьогодні слідчий чи прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, мають вказати всі слідчі та процесуальні дії, які вже були вчиненні у кримінальному провадженні та надати перелік заходів, які планується здійснити. Також він має вказати обставини, які заважали провести заплановане раніше. Слідчий суддя має дати оцінку такому стану досудового розслідування та визначити необхідний строк для завершення розслідування.

«У разі реалізації положень проекту Закону №8402 прокурор отримує широку дискрецію у питанні встановлення строку досудового розслідування. І це є підґрунтям для зловживань, - зауважила представник НААУ. - Так, можна буде затягувати розслідування, наприклад очікуючи спливу строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Також, знаючи про безперспективність розслідування, можна використовувати інструменти досудового розслідування для тиску на бізнес,  ініціюючи безкінечні повторні допити, обшуки тощо».

Нагадаємо також, що 29 вересня у Верховній Раді з’явився законопроект 10100, внесений групою народних депутатів на чолі з Давидом Арахамією, яким пропонується внести зміни до КК і КПК, скасувавши «правки Лозового».

Серед іншого законопроект передбачає повернення прокурорам повноважень продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру. Зараз це повноваження належить слідчим суддям. Також пропонується скасувати строки досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Автор: Наталя Мамченко

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