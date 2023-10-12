Отмена судебного контроля за продлением сроков расследования станет основой для злоупотреблений правоохранителей, - НААУ

Предоставление прокурору права самостоятельно продлевать срок досудебного расследования в уголовных производствах, если никому не было сообщено о подозрении, создаст почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, - НААУ.

Законодательное предложение, согласно которому прокурор получит широкую дискрецию по вопросу установления срока досудебного расследования, может привести к злоупотреблениям. На это обратила внимание глава Комитета НААУ по вопросам уголовного права и процесса Анжелика Моисеева во время заседания рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Так, 10 октября группа продолжила рассматривать проект Закона № № 8402 от 31.01.2023 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры», к положениям которого в НААУ ранее уже высказывали замечания.

Проектом закона предлагается изменить некоторые положения статей УПК, касающиеся продления срока досудебного расследования. Так, предполагается исключить статью 295-1 «Порядок продления срока досудебного расследования следователем судьей».

А. Моисеева напомнила, что НААУ не поддерживает изменения в этой части, поскольку вне судебного контроля останется эффективность проведения досудебного расследования. А это приведет к нарушениям, ведь потерпевшие не смогут реализовать свои права в случаях бездействия досудебного расследования.

Так что никакие аргументы, заявленные инициаторами изменений, не могут стоять выше интересов потерпевших и других участников уголовного процесса.

Сегодня следователь или прокурор, обращаясь к следственному судье с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования к уведомлению лицу о подозрении, должны указать все следственные и процессуальные действия, которые уже были совершены в уголовном производстве и предоставить перечень мер, которые планируется осуществить. Также он должен указать обстоятельства, мешавшие провести запланированное ранее. Следственный судья должен дать оценку такому состоянию досудебного расследования и определить необходимый срок для завершения расследования.

«В случае реализации положений проекта Закона №8402 прокурор получает широкую дискрецию по вопросу установления срока досудебного расследования. И это является основой для злоупотреблений, - отметила представитель НААУ. - Так, можно будет затягивать расследование, например, ожидая истечения сроков привлечения к уголовной ответственности. Также, зная о бесперспективности расследования, можно использовать инструменты досудебного расследования для давления на бизнес, инициируя бесконечные повторные допросы, обыски».

Напомним также, что 29 сентября в Верховной Раде появился законопроект 10100, внесенный группой народных депутатов во главе с Давидом Арахамией, которым предлагается внести изменения в УК и УПК, упразднив «правки Лозового».

Среди прочего законопроект предусматривает возвращение прокурорам полномочий продлевать сроки досудебного расследования после уведомления о подозрении. Сейчас это полномочие принадлежит следственным судьям. Также предлагается отменить сроки досудебного расследования до уведомления о подозрении.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.