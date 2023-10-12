Выпрыгнула из окна: в Киеве женщина спасалась из горящей квартиры, но получила смертельные травмы

В среду, 11 октября, в Киеве произошел пожар в одной из квартир на 7 этаже девятиэтажки по улице Ивана Выговского, 26.
Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, в 22:53 возгорание было ликвидировано на площади 40 кв. м.
«Сложность тушения пожара заключалась в плотности загромождения квартиры мусором и другими легковоспламеняющимися вещами. Также, густая засадка деревьев и линии электропередач делали невозможным установка автолестницы на подъездах к дому, чтобы ускорить ликвидацию пожара извне через окна квартиры.
По прибытии спасателей, из окна, из которого вырывалось открытое пламя, выпрыгнула женщина», - говорится в сообщении.
В результате падения, она получила травмы несовместимые с жизнью и погибла.
Позже было установлено, что до прибытия спасателей еще одна женщина пролезла через захламленную дверь и покинула квартиру самостоятельно.
Обстоятельства трагического случая и причина пожара устанавливаются правоохранителями.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье произошел пожар на территории одного из санаториев.
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