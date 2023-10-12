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Вистрибнула з вікна: у Києві жінка рятувалася з палаючої квартири, але отримала смертельні травми

10:43, 12 жовтня 2023
Смертельна пожежа сталася в Подільському районі столиці.
Вистрибнула з вікна: у Києві жінка рятувалася з палаючої квартири, але отримала смертельні травми
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У середу, 11 жовтня, в Києві сталася пожежа в одній із квартир на 7-му поверсі дев'ятиповерхівки по вулиці Івана Виговського, 26.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, о 22:53 займання було ліквідовано на площі 40 кв. м.

«Складність гасіння пожежі полягала в щільності захаращення квартири сміттям та іншими легкозаймистими речами. Також, густе засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під’їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі ззовні через вікна квартири.

Під час прибуття рятувальників, з вікна, з якого виривалось відкрите полум’я, вистрибнула жінка», - сказано у повідомленні.

 Внаслідок падіння, вона отримала травми несумісні з життям та загинула.

Згодом було встановлено, що до прибуття рятувальників ще одна жінка пролізла через захаращені двері та покинула помешкання самостійно.

Обставини трагічного випадку та причину виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями.

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