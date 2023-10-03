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Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

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На Закарпатті сталася пожежа на території одного з санаторіїв, фото

21:14, 3 жовтня 2023
Осередком займання стала крівля критого басейну.
На Закарпатті сталася пожежа на території одного з санаторіїв, фото
Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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На Закарпатті в понеділок, 2 жовтня, на території одного з санаторіїв у с. Синяк Мукачівського району сталася пожежа.

Як розповіли у ДСНС України, осередком займання стала крівля критого неексплуатуючого басейну.

Повідомленні до рятувальників надійшло о 16:55.

О 19:15 пожежу покрівлі басейну на території санаторію ліквідували.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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