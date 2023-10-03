На Закарпатті сталася пожежа на території одного з санаторіїв, фото

Осередком займання стала крівля критого басейну.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Закарпатті в понеділок, 2 жовтня, на території одного з санаторіїв у с. Синяк Мукачівського району сталася пожежа.

Як розповіли у ДСНС України, осередком займання стала крівля критого неексплуатуючого басейну.

Повідомленні до рятувальників надійшло о 16:55.

О 19:15 пожежу покрівлі басейну на території санаторію ліквідували.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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