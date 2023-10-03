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В Україні створять Суд із захисту прав інвесторів та скоротять кількість нардепів, - розроблено Концепт за дорученням Зеленського, документ

За ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

13,3 млн грн винагороди викривачу корупції у справі про хабар керівникам САП і НАБУ: чим ВАКС обгрунтував розмір виплати

Судді ВАКС зазначили, що при визначенні суми винагороди викривачу в 13,3 млн грн виходили з важливості інформації, бо вона містила фактичні дані, а також з розміру предмета корупційного правопорушення – 5 млн доларів США.

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Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

  1. У світі

Білий дім переконує союзників, що США продовжать підтримувати Україну – ЗМІ

15:18, 3 жовтня 2023
Представники адміністрації Байдена на різних рівнях спілкувалися зі своїми колегами в Європі щодо підтримки України.
Білий дім переконує союзників, що США продовжать підтримувати Україну – ЗМІ
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Представники адміністрації президента США Джо Байдена запевняють своїх союзників, що Україна отримуватиме військову допомогу, незважаючи на стрімке зростання кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього, передає видання Axios.

Одразу декілька джерел повідомили виданню, що дії адміністрації Джо Байдена спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе посприяти російському диктатору Путіну у його прагненні захопити Україну.

Інформування союзників продовжиться у вівторок: Байден і державний секретар США Ентоні Блінкен планують зателефонувати кільком своїм колегам у Європі.

Команда Байдена повідомила союзникам, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволить продовжувати військову допомогу Україні, зазначило одне з джерел.

Раніше ми писали, що в конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція.

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