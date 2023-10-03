Білий дім переконує союзників, що США продовжать підтримувати Україну – ЗМІ

Представники адміністрації Байдена на різних рівнях спілкувалися зі своїми колегами в Європі щодо підтримки України.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена запевняють своїх союзників, що Україна отримуватиме військову допомогу, незважаючи на стрімке зростання кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього, передає видання Axios.

Одразу декілька джерел повідомили виданню, що дії адміністрації Джо Байдена спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе посприяти російському диктатору Путіну у його прагненні захопити Україну.

Інформування союзників продовжиться у вівторок: Байден і державний секретар США Ентоні Блінкен планують зателефонувати кільком своїм колегам у Європі.

Команда Байдена повідомила союзникам, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволить продовжувати військову допомогу Україні, зазначило одне з джерел.

Раніше ми писали, що в конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція.

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