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В Україні створять Суд із захисту прав інвесторів та скоротять кількість нардепів, - розроблено Концепт за дорученням Зеленського, документ

За ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

13,3 млн грн винагороди викривачу корупції у справі про хабар керівникам САП і НАБУ: чим ВАКС обгрунтував розмір виплати

Судді ВАКС зазначили, що при визначенні суми винагороди викривачу в 13,3 млн грн виходили з важливості інформації, бо вона містила фактичні дані, а також з розміру предмета корупційного правопорушення – 5 млн доларів США.

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Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

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Кирило Тимошенко заявив, що готовий «виходити з тиші», бо спростував претензії НАЗК

15:08, 3 жовтня 2023
Кирило Тимошенко заявив про спростування всіх претензій НАЗК в суді.
Кирило Тимошенко заявив, що готовий «виходити з тиші», бо спростував претензії НАЗК
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Колишній заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що всі претензії, які стосувались його з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, були спростовані в судовому порядку.

«Днями минуло вісім місяців з часу мого звільнення з Офісу президента. Тоді я вирішив піти, щоб не наражати на інформаційні атаки команду та президента... Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку. Днями в суді було спростовано всі наявні претензії НАЗК щодо мене», – написав він у Фейсбук.

Він також зазначив, що зараз перебуває в Києві та не планує виїжджати з України.

Раніше Тимошенко заявив, що надав усі договори та чеки і зустрінеться у суді, де буде доводити свою правоту.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу Президента.

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