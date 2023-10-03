Кирило Тимошенко заявив, що готовий «виходити з тиші», бо спростував претензії НАЗК

Кирило Тимошенко заявив про спростування всіх претензій НАЗК в суді.

Колишній заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що всі претензії, які стосувались його з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, були спростовані в судовому порядку.

«Днями минуло вісім місяців з часу мого звільнення з Офісу президента. Тоді я вирішив піти, щоб не наражати на інформаційні атаки команду та президента... Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку. Днями в суді було спростовано всі наявні претензії НАЗК щодо мене», – написав він у Фейсбук.

Він також зазначив, що зараз перебуває в Києві та не планує виїжджати з України.

Раніше Тимошенко заявив, що надав усі договори та чеки і зустрінеться у суді, де буде доводити свою правоту.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу Президента.

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