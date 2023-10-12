У Комітету ВРУ обговорили підходи до умов оплати праці держслужбовців органів судової влади у наступному році

Проєкт постанови КМУ разом із Каталогом типових посад державної служби внесено на розгляд Уряду.

Джерело фото: nads.gov.ua

Під час засідання Комітету ВРУ з питань правової політики обговорили підходи до умов оплати праці державних службовців органів судової влади у 2024 році. У засіданні прийняли участь представники Мінфіну, НАДС, органів системи правосуддя.

Голова НАДС Наталія Алюшина зауважила, що політика у сфері оплати праці має ґрунтуватися на системних принципах і стандартах. Тому продовження роботи над законопроєктом № 8222 є вкрай важливим і необхідним для комплексного упровадження реформи оплати праці з 2025 року.

За її словами між НАДС та органами судової влади налагоджена взаємодія із даного питання. Створено Міжвідомчу робочу групу щодо оплати праці та класифікації посад державної служби органів судової влади. До її складу увійшли представники Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищого антикорупційного суду, Державної службової адміністрації, а також Комітету ВРУ з питань з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Також НАДС зроблено кроки, аби максимально врахувати позицію органів судової влади, де це можливо, зокрема в проєкті Каталогу типових посад державної служби.

Окремо Наталія Алюшина звернула увагу присутніх на два законопроєкти, якими передбачено запровадження нової системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Мова йде про проєкти законів №8222 і №10000, що зареєстровано у Парламенті. Документами передбачено дещо відмінні механізми змін і підходи до розрахунків.

«Законопроєкт № 8222, прийнятий у першому читанні, є законодавчою рамкою нової моделі оплати праці державних службовців. Він є наріжним каменем реформи системи оплати праці держслужбовців. Закладена в ньому модель здатна забезпечити нові підходи в оплаті праці на основі класифікації посад. Наразі тривають засідання робочої групи з доопрацювання до другого читання законопроєкту щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Загалом планується опрацювати 125 поправок», - сказано у повідомленні.

Разом із тим, у Парламенті також зареєстровано законопроєкт № 10000.

«Прийняте Урядом рішення, стосовно закріплення умов оплати праці державних службовців у 2024 році в законопроєкті № 10000, обумовлене вимогами часу та відображає позицію Міністерства фінансів, зокрема стосовно спроможності Держбюджету. Проте це разова законодавча рамка, виключно на 2024 рік. Її варто розглядати як перший, хоч і дуже важливий крок для запровадження нових підходів і зміни системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад», - пояснили у НАДС.

Попереду державні органи очікує класифікація посад, на якій ґрунтується нова модель оплати праці. Голова НАДС поінформувала учасників зустрічі, що проєкт постанови КМУ разом із Каталогом типових посад державної служби внесено Агентством на розгляд Уряду. Очікуваними строками проведення класифікації є місяць з дня набрання чинності постанови.

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