Росіяни знову атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищили сили ППО

Сили ППО знищили понад 20 повітряних цілей.

У ніч на 12 жовтня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе. Сили ППО України знищили 28 ворожих повітряних цілей. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямів – Білгородська область рф та з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 33 «Шахедів», - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України.

Сили оборони півдня України повідомили, що 10 БПЛА «Shahed-131/136» було знищено в Одеській області та ще 4 – в Миколаївській.

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