Житель Тернопільщини звинуватив патрульних у крадіжці грошей, щоб уникнути штрафу

Чоловік зателефонував у поліцію і розповів, що нібито інспектори вкрали в нього з гаманця 100 доларів.

Житель Тернопільщини не захотів платити штраф за порушення правил дорожнього руху, а тому звинуватив патрульних у крадіжці з гаманця 100 доларів.Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Як стало відомо, поліція зупинила водія евакуатора увечері 9 жовтня. Він транспортував трактор без спецзасобів, а тому виписали йому штраф. У відповідь чоловік подзвонив на лінію «102» і звинуватив патрульних у крадіжці.

Правоохоронці, що прибули на місце події, перевірили нагрудні камери поліціянтів та з'ясували, що цю історію чоловік вигадав. Тепер водій евакуатора має сплатити не лише 510 грн штрафу за порушення ПДР, а й ще 3400 грн за неправдивий виклик поліції.

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