Житель Тернопольщины обвинил патрульных в краже денег, чтобы избежать штраф

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что якобы инспекторы украли у него из кошелька 100 долларов.

Житель Тернопольщины не захотел платить штраф за нарушение ПДД, а потому обвинил патрульных в краже из кошелька 100 долларов. Об этом сообщили в полиции Тернопольщины.

Как стало известно, полиция остановила водителя эвакуатора вечером 9 октября. Он транспортировал трактор без спецсредств, поэтому ему выписали штраф. В ответ мужчина позвонил на линию «102» и обвинил патрульных в краже.

Прибывшие на место происшествия правоохранители проверили нагрудные камеры полицейских и выяснили, что эту историю мужчина придумал. Теперь водитель эвакуатора должен оплатить не только 510 грн штрафа за нарушение ПДД, но еще 3400 грн за ложный вызов полиции.

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