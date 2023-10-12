В Пентагоне сообщили, когда первые F-16 будут в Украине

Сейчас идет обучение украинских пилотов.

Американские истребители F-16 могут появиться в Украине уже весной 2024 года, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается обучение украинских летчиков и технического персонала.

"По F-16, когда они прибудут. Сейчас идет обучение пилотов. Нужно несколько месяцев. Я думаю, не раньше следующей весны мы увидим самолеты там (в Украине - ред.)", - сказал Остин.

Напомним, украинские пилоты уже учатся летать на авиатренажерах F-16.

Воздушные силы показали, как украинские военные пилоты учатся и адаптируются к управлению истребителями F-16.

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