В разведке прокомментировали здоровье Кадырова: То, что он находился в очень тяжелом состоянии, — подтвержденный факт

Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Кадыров лечился в Арабских Эмиратах.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью УП объяснил, почему глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор жив, несмотря на заявления ГУР о его "очень тяжелом состоянии".

"То, что он находился в очень тяжелом состоянии, - подтвержденный факт. Это состояние тяжелое у него периодически происходит. Он лечился в Арабских Эмиратах. Много лечений проводилось и на территории рф, в том числе в москве. Видимо, живучий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что у Кадырова проблемы со здоровьем и находится в тяжелом состоянии. Даже ходили слухи о его смерти, но в последнее время он стал появляться на публике.

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