В Ужгороде переименуют 8 улиц: могут появиться улицы Параджанова и Андрея Кузьменко

В Ужгороде Закарпатской области собираются переименовать 8 улиц. Повторное общественное обсуждение переименования продлится до 10 декабря 2023 года, сообщает Ужгородский горсовет.
"Такое решение принято в соответствии с распоряжением городского головы, учитывая решение комиссии по наименованию (переименованию) улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, расположенных на территории города, с целью учета мнения общественности", — говорится в сообщении.
Это касается таких городских улиц:
- ул. Донская - на ул. Юрия Мандыча;
- ул. Челюскинцев – на ул. Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина);
- ул. Ивана Павлова – на ул. Валерия Онуфера;
- ул. Льва Толстого – на ул. Филиппа Орлика;
- ул. Модеста Мусоргского – на ул. Василия Габди;
- ул. Александра Попова – на ул. Шимона Голлоши;
- ул. Адмирала Нахимова – на ул. Сергея Параджанова;
- ул. Федора Достоевского – на ул. Петра Скунца.
Напомним, что в Киеве переименовали 14 городских объектов.
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