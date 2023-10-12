В Ужгороде переименуют 8 улиц: могут появиться улицы Параджанова и Андрея Кузьменко

До 10 декабря пройдет повторное обсуждение переименования улиц.

В Ужгороде Закарпатской области собираются переименовать 8 улиц. Повторное общественное обсуждение переименования продлится до 10 декабря 2023 года, сообщает Ужгородский горсовет.

"Такое решение принято в соответствии с распоряжением городского головы, учитывая решение комиссии по наименованию (переименованию) улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, расположенных на территории города, с целью учета мнения общественности", — говорится в сообщении.

Это касается таких городских улиц:

ул. Донская - на ул. Юрия Мандыча; ул. Челюскинцев – на ул. Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина); ул. Ивана Павлова – на ул. Валерия Онуфера; ул. Льва Толстого – на ул. Филиппа Орлика; ул. Модеста Мусоргского – на ул. Василия Габди; ул. Александра Попова – на ул. Шимона Голлоши; ул. Адмирала Нахимова – на ул. Сергея Параджанова; ул. Федора Достоевского – на ул. Петра Скунца.

Напомним, что в Киеве переименовали 14 городских объектов.

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