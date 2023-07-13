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Беременная женщина сама сможет определять, когда ей уходить в отпуск, — Рада приняла закон

Верховная Рада изменила правила отпуска по беременности женщин.

Рада разрешила будущим водителям изучать теорию без автошколы

Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект, которым разрешается будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена «на права».

Рада разблокировала подписание Зеленским закона об отмене 2% налога для бизнеса

Депутаты провалили блокирующие постановления и дали зеленый свет закону, которым отменяется 2% налог для бизнеса с 1 августа и продлевается после этого срока мораторий на проведение плановых проверок налоговой для большинства бизнеса до завершения военного положения.

Рада усилила ответственность за мошенничество в условиях военного положения

Депутаты приняли закон, предусматривающий лишение свободы за мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему во время действия военного положения сроком до 5 лет (сейчас максимум 3 года).

НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Владислава Трубицына

НАБУ обнародовало объявление о розыске депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына.

  1. В Украине

Киевсовет переименовал парк Пушкина и 13 других объектов, список

15:58, 13 июля 2023
В Шевченковском районе парк им. А. С. Пушкина переименовали на парк имени Ивана Багряного.
Киевсовет переименовал парк Пушкина и 13 других объектов, список
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 В четверг, 13 июля, Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

Дарницкий район:

сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;

улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

Шевченковский район:

парк им. А. С. Пушкина – парк имени Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

Деснянский район:

переулок Ватутинский – переулок Зазимский;

улица Маяковского – улица Тараса Коваля;

улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

улица Майская – улица Качина;

улица Минина – улица Александра Лазаревского;

улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

Оболонский район:

улица Совхозная – улица Дунайская.

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