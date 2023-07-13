Киевсовет переименовал парк Пушкина и 13 других объектов, список

В Шевченковском районе парк им. А. С. Пушкина переименовали на парк имени Ивана Багряного.

В четверг, 13 июля, Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

Дарницкий район:

сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;

улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

Шевченковский район:

парк им. А. С. Пушкина – парк имени Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

Деснянский район:

переулок Ватутинский – переулок Зазимский;

улица Маяковского – улица Тараса Коваля;

улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

улица Майская – улица Качина;

улица Минина – улица Александра Лазаревского;

улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

Оболонский район:

улица Совхозная – улица Дунайская.

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