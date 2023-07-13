Киевсовет переименовал парк Пушкина и 13 других объектов, список

В четверг, 13 июля, Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.
Дарницкий район:
сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;
переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.
Шевченковский район:
парк им. А. С. Пушкина – парк имени Ивана Багряного;
сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.
Деснянский район:
переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.
Днепровский район:
улица Майская – улица Качина;
улица Минина – улица Александра Лазаревского;
улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.
Оболонский район:
улица Совхозная – улица Дунайская.
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