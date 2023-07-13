Київрада перейменувала парк Пушкіна та 13 інших об’єктів, список

У четвер, 13 липня, Київрада перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами. Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.
Дарницький район:
сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.
Шевченківський район:
парк ім. О. С. Пушкіна – парк імені Івана Багряного;
сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.
Деснянський район:
провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.
Дніпровський район:
вулиця Травнева – вулиця Качина;
вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;
вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.
Оболонський район:
вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.
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