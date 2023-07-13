Київрада перейменувала парк Пушкіна та 13 інших об’єктів, список

У Шевченківському районі парк ім. О. С. Пушкіна перейменували на парк імені Івана Багряного.

У четвер, 13 липня, Київрада перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами. Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

Дарницький район:

сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

Шевченківський район:

парк ім. О. С. Пушкіна – парк імені Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянський район:

провулок Ватутінський – провулок Зазимський;

вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

вулиця Травнева – вулиця Качина;

вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонський район:

вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

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