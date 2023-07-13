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  1. В Україні

За 16 років не було збудовано обіцяний паркінг: Київській міській раді повернули земельну ділянку на Оболоні

22:20, 13 липня 2023
У 2006 році товариство отримало в оренду земельну ділянку для будівництва, обслуговування та експлуатації паркінгу з торговим комплексом.
За 16 років не було збудовано обіцяний паркінг: Київській міській раді повернули земельну ділянку на Оболоні
Фото: Київська міська прокуратура
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Рішенням Господарського суду міста Києва задоволено позов Київської міської прокуратури в інтересах держави до товариства про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки в Оболонському районі м. Києва вартістю понад 26 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. 
 
Встановлено, що у 2006 році товариство отримало в оренду земельну ділянку, яка розташована на перетині вулиці Приозерної та проспекту Героїв Сталінграда для будівництва, обслуговування та експлуатації паркінгу з торговельним комплексом.
 
Укладаючи спірний договір оренди, Київська міська рада очікувала на належне виконання його умов відповідачем в частині забудови земельної ділянки паркінгом з торговельним комплексом.
 
Разом з тим, попри неодноразове поновлення строку дії договору оренди з 2006 року по теперішній час у порушення його умов та вимог чинного законодавства товариство вже понад 16 років не приступає до використання земельної ділянки та не тільки не завершило, а навіть не розпочало її забудову.
 
За таких обставин, суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для розірвання договору оренди землі та зобов’язав відповідача повернути Київській міській раді земельну ділянку.

Раніше ми писали, що громаді Києва повернули незаконно захоплену гідроспоруду вздовж берегової лінії парку «Наталка» та Оболонської набережної. 

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