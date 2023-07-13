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  1. В Украине

За 16 лет не был построен обещанный паркинг: Киевскому городскому совету вернули земельный участок на Оболони

22:20, 13 июля 2023
В 2006 году общество получило в аренду земельный участок для строительства, обслуживания и эксплуатации паркинга с торговым комплексом.
За 16 лет не был построен обещанный паркинг: Киевскому городскому совету вернули земельный участок на Оболони
Фото: Киевская городская прокуратура
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Решением Хозяйственного суда города Киева удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры в интересах государства к обществу о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка в Оболонском районе г. Киева стоимостью более 26 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в 2006 году общество получило в аренду земельный участок, расположенный на пересечении улицы Приозерной и проспекта Героев Сталинграда для строительства, обслуживания и эксплуатации паркинга с торговым комплексом.

Заключая спорный договор аренды, Киевский городской совет ожидал надлежащего выполнения его условий ответчиком в части застройки земельного участка паркингом с торговым комплексом.

Вместе с тем, несмотря на неоднократное возобновление срока действия договора аренды с 2006 года по настоящее время в нарушение его условий и требований действующего законодательства, общество уже более 16 лет не приступает к использованию земельного участка и не только не завершило, а даже не начало его застройку.

При таких обстоятельствах суд согласился с доводами прокурора о наличии оснований для расторжения договора аренды земли и обязал ответчика вернуть Киевскому городскому совету земельный участок.

Ранее сообщалось, что общине Киева вернули незаконно захваченное гидросооружение вдоль береговой линии парка «Наталка» и Оболонской набережной. 

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