Данилов призвал страны НАТО раскрыть данные о имениях и яхтах украинских коррупционеров

Данилов хочет от стран НАТО информацию об украинских коррупционерах за границей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов хотел бы, чтобы члены НАТО раскрыли Украине данные о ее коррупционерах, которые скрывают состояние в банках этих стран. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Нам периодически вменяют позицию относительно коррупции... У меня есть обратная связь. Я бы очень хотел, чтобы члены Альянса предоставили нам информацию о тех коррупционерах, которые на сегодняшний день прячут деньги на банковских счетах, которые расположены на территории членов Альянса, чтобы они нам дали информацию об их имениях, об их яхтах и тому подобное.

Потому что такое немножко одностороннее движение происходит. Нам постоянно рассказывают о коррупции, а то, в каких Монте-Карло, Лас-Вагасе и так далее эти коррупционеры тратят свое состояние, нам почему-то не хотят рассказывать. Я бы очень хотел, чтобы мы здесь наладили максимально сотрудничество.

Хочу напомнить: за все годы независимости, когда нам рассказывают о коррупции, только одного коррупционера, а именно Павла Ивановича Лазаренко нам в свое время подсветили Соединенные Штаты, и он там некоторое время сидел за решеткой. А если их там много, то давайте совместными усилиями будем их находить и "выводить на солнышко", чтобы все видели, кто это», - сказав Данилов.

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