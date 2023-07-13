Президиум МТСБУ принял решение назначить Александра Берназюка гендиректором Бюро

Решение о назначении будет передано на согласование Координационного совета МТСБУ, обязанности которого сейчас выполняет НБУ.

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Президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) 12 июля утвердил решение общего собрания Бюро и принял решение о назначении Александра Берназюка генеральным директором Бюро, сообщает «Интерфакс-Украина».

Решение о назначении будет передано на согласование Координационного совета МТСБУ, обязанности которого сейчас выполняет Национальный банк Украины.

Александр Берназюк с 2013 года был собственником СК «ПСК-Запад» (Киев), которая в июле 2017 года была продана и сменила название на СК «Ю.Эс.Ай». С 2017 года занимался предпринимательской, адвокатской деятельностью, основал проекты в IТ сфере, связанные с юриспруденцией и автоматизацией страховой деятельности.

Полномочия гендиректора МТСБУ Владимира Шевченко были прекращены 10 апреля 2023 года, а исполнение обязанностей временно возложено на Елену Ковалеву - финансового директора-главного бухгалтера Бюро.

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