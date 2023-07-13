Пресс-секретарь Сил обороны юга предполагает, что рф обстреливает Змеиный из-за зерновой сделки, хотя сама постоянно блокирует ее.

13 июля россияне сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный. Об этом в эфире 24 канала сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Вчера они мощно разведывали обстановку. Сегодня на рассвете не удержались и все же отбомбили остров Змеиный, скинув туда фугасную авиационную бомбу", - сказала Гуменюк.

Спикер предположила, что российские войска обстреливают Змеиный из-за зернового соглашения, хотя они сами постоянно блокируют его.

"Это, скорее всего, "знаки внимания", связанные с зерновым соглашением. 17 июля все, что по нему было заключено, должно быть либо автоматически пролонгировано, либо опять начнутся капризы россиян", - считает Гуменюк.

Напомним, что 8 июля, в 500-й день полномасштабной войны, Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с острова Змеиный, который был деоккупирован год назад.

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