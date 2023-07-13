Речниця Сил оборони півдня припускає, що рф обстрілює Зміїний через зернову угоду, хоч сама постійно блокує її.

13 липня росіяни скинули фугасну бомбу на острів Зміїний. Про це в ефірі 24 каналу повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вчора вони потужно розвідували обстановку. Сьогодні на світанку не втрималися і все ж таки відбомбили острів Зміїний, скинувши туди фугасну авіаційну бомбу", - сказала Гуменюк.

Речниця припустила, що російські війська обстрілюють Зміїний через зернову угоду, хоч вони самі постійно блокують її.

"Це, скоріш за все, "знаки уваги", які пов'язані із зерновою угодою. 17 липня все, що по ній було укладено, має бути або автоматично пролонговано, або знову почнуться примхи росіян", - вважає Гуменюк.

Нагадаємо, що 8 липня, у 500-й день повномасштабної війни, Президент Володимир Зеленський опублікував відео з острова Зміїний, який було деокуповано рік тому.

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