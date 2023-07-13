НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина

НАБУ оприлюднило оголошення про розшук депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина.

13 липня Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук депутата Київради від фракції «Слуга народу» Владислава Трубіцина.

«Трубіцин Владислав Сергійович, 01.02.1983 року народження, обвинувачений у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України

НАБУ розшукує обвинуваченого у кримінальному провадженні № 52021000000000144 від 23.03.2021, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб)», - зазначено у повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорсуд заочно взяв під варту Владислава Трубіцина і стягнув у бюджет 9,88 млн грн застави, яку у 2022 році вносили за обраного від Слуги народу депутата Київради Владислава Трубіцина. Заставодавцем був харківський банкір Яків Кузнєцов.

Автр: Наталя Мамченко

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