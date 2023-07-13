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Рада дозволила поліцейським та нацгвардійцям збивати не лише ворожі безпілотники: за яких умов

Ухваленим законом надано право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров’ю, правам і свободам людей.

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Рада дозволила поліцейським та нацгвардійцям збивати не лише ворожі безпілотники: за яких умов

15:32, 13 липня 2023
Ухваленим законом надано право нацгвардійцям та поліцейським знищувати безпілотники, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що дрон використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров’ю, правам і свободам людей.
Рада дозволила поліцейським та нацгвардійцям збивати не лише ворожі безпілотники: за яких умов
Фото: freepik.com
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8185 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню, яким надано право нацгвардійцям та поліцейським примусово припиняти польоти не лише ворожих безпілотників і не лише у воєнний час.

Ухваленим законом внесено зміни до статті 17 закону «Про національну гвардію» та передбачити, що військовослужбовці Національної гвардії України після виконання вимог, передбачених частиною третьою статті 15 цього закону, мають право застосувати спеціальні засоби за виключної необхідності у випадках, якщо інші форми попереднього впливу на правопорушників не дали бажаних результатів, для виявлення, примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження, знищення такого судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров’ю, правам і свободам людей та/або військовослужбовців Національної гвардії України, а також створює небезпеку об’єктам, що охороняються.

Також збивати дрони можна буде зі зброї, якщо є підстави вважати, що безпілотник використовується для вчинення правопорушення.

Окрім нацгвардійців надано право збивати дрони і поліцейським. Змінами до статті 42 Закону «Про національну поліцію» передбачається, що для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби: засоби та/або пристрої, призначені для виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, у тому числі для перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення таких суден та/або складових частин безпілотної авіаційної системи. Статтю 45 вказаного закону доповнено новими реченнями та зазначено, що поліцейський може збити безпілотник, якщо є підстави вважати, що він використовується для вчинення правопорушення.

Ухвалення закону ускладнить проведення журналістських розслідувань. Адже тепер на законодавчо закріплена можливість збивати дрони, що пролітають наприклад над резиденціями топ-посадовців.

Як повідомляла “Судово-юридична газета”, Іран вперше офіційно визнав постачання дронів до РФ, однак, за їхніми словами, це було зроблено до війни.

Автор Ярослав Конощук

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