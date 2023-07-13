Вчені розкрили загадку величезної «гравітаційної діри» в Індійському океані

Вчені пояснили загадкову аномалію.

Фото: twitter.com/thebetterindia

Вченим удалося розкрити походження «гравітаційної діри» в Індійському океані, повідомляє Daily Mail.

Це не фізична діра, а місце в океані, де менше відчувається гравітація. Це означає, що рівень води приблизно на 103,6 м нижче, ніж у прилеглих районах.

Згідно з новим дослідженням, гравітаційна діра утворилася через магму з більш низькою щільністю. Ці шлейфи магми з мантії Землі утворилися із залишків субдуктивної тектонічної плити Тетіс, яка була втрачена, коли Індія стала частиною Азії 50 мільйонів років тому.

Нове наукове дослідження було проведено за допомогою комп'ютерного моделювання геофізиками Індійського інституту науки в місті Бангалор.

«Цей геоїд сформувався близько 20 мільйонів років тому», - сказав Mail Online автор дослідження Атре Гош. «Цей тип дослідження допоможе нам відповісти на багато існуючих загадок».

Гравітаційна вирва Індійського океану розташована приблизно за 700 км на південь від півострова Індостан. Вона була відкрита у 1948 році.

Взаємодія між тектонічними плитами може бути ключем до існуючих сьогодні гравітаційних аномалій. Відомо, що літосфера Землі є твердою. Близько 15 тектонічних плит постійно перебувають у русі. Близько 50 мільйонів років тому відносно невелика Індійська плита почала взаємодіяти зі значно більшою Євразійською плитою, утворивши Гімалаї. При цьому третя плита, розташована між ними – Тетіс, «вдавлюється» і поглинається мантією.

На думку вчених, частини плити Тетіс занурилися в мантію, сколихнули її та утворили потоки магми. Саме ці струмені є причиною геоаномалії на ділянці, йдеться в дослідженні.

Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.