Ученые раскрыли загадку огромной «гравитационной дыры» в Индийском океане

Загадочной аномалии ученые дали объяснение.

Фото: twitter.com/thebetterindia

Ученым удалось раскрыть происхождение «гравитационной дыры» в Индийском океане, сообщает Daily Mail.

Это не физическая дыра, а место в океане, где меньше ощущается гравитация. Это означает, что уровень воды примерно на 103,6 м ниже, чем в прилегающих районах.

Согласно новому исследованию, гравитационная дыра образовалась из-за магмы с более низкой плотностью. Эти шлейфы магмы из мантии Земли образовались из остатков субдуктивной тектонической плиты Тетис, которая была утрачена, когда Индия стала частью Азии 50 миллионов лет назад.

Новое научное исследование было проведено с помощью компьютерного моделирования геофизиками из Индийского института науки в городе Бангалор.

«Этот геоид сформировался около 20 миллионов лет назад», — сказал Mail Online автор исследования Атре Гош. «Этот тип исследования поможет нам ответить на многие из существующих загадок».

Гравитационная воронка Индийского океана расположена примерно в 700 км к югу от полуострова Индостан. Она была открыта в 1948 году.

Взаимодействие между тектоническими плитами может быть ключом к существующим сегодня гравитационным аномалиям. Известно, что литосфера Земли твердая. Около 15 тектонических плит постоянно находятся в движении. Около 50 миллионов лет назад относительно небольшая Индийская плита начала взаимодействовать с гораздо большей Евразийской плитой, образовав Гималаи. При этом третья плита, расположенная между ними - Тетис, «вдавливается» и поглощается мантией.

По мнению ученых, части плиты Тетис погрузились в мантию, всколыхнули ее и образовали потоки магмы. Именно эти струи и являются причиной геоаномалии на участке, говорится в исследовании.

Исследование опубликовано в журнале «Geophysical Research Letters».

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