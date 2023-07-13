В Италии мужчину оправдали за домогательство к школьнице, потому что это «продолжалось меньше 10 секунд»

В ответ итальянцы создали тренд с критикой решения суда.

Актер «Белого лотоса» Паоло Камилли

В Италии суд оправдал школьного сторожа по делу об ощупывании 17-летней школьницы. По словам судей, то, что произошло, «не является преступлением», поскольку длилось менее 10 секунд. Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел еще в апреле 2022 года. Девушка описала, как шла по лестнице в класс с подругой, когда почувствовала, что ее брюки спадают, рука касается ее ягодиц и кто-то хватает ее за нижнее белье. Это был 66-летний сторож. Когда девушка обернулась, он сказал ей: «Милая, ты же знаешь, что я пошутил».

После этого школьница заявила на сторожа в полицию. Тот признался, что щупал девушку без ее согласия, но сказал, что это была шутка.

Прокурор Рима требовал приговорить мужчину к трем с половиной годам заключения, однако он был оправдан. По мнению судей, произошедшее «не содержит состава преступления», поскольку длилось менее 10 секунд.

На фоне решения суда в соцсетях появился тренд palpata breve (непродолжительное ощупывание): итальянцы публикуют видео, на которых они молча смотрят в камеру и трогают себя 10 секунд. Видео подписывают хештегом #10secondi. Они имеют целью показать, насколько длительными на самом деле могут быть 10 секунд.

К тренду присоединились и известные итальянцы, в частности, актер «Белого лотоса» Паоло Камилли.

Последние данные Агентства по основным правам ЕС (FRA) свидетельствуют о том, что 70% итальянских женщин, подвергшихся домогательствам между 2016 и 2021 годами, не сообщили об этом инциденте.

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