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В Італії чоловіка виправдали за домагання до школярки, бо це «тривало менше 10 секунд»

19:56, 13 липня 2023
У відповідь італійці створили тренд із критикою рішення суду.
В Італії чоловіка виправдали за домагання до школярки, бо це «тривало менше 10 секунд»
Актор «Білого лотоса» Паоло Каміллі
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В Італії суд виправдав шкільного сторожа у справі про обмацування 17-річної школярки. За словами суддів, те, що сталося, «не є злочином», оскільки тривало менше 10 секунд. Про це пише BBC.

Інцидент трапився ще у квітні 2022 року. Дівчина описала, як йшла сходами до класу з подругою, коли відчула, що її штани спадають, рука торкається її сідниць і хтось хапає її за нижню білизну. Це був 66-річний сторож. Коли дівчина обернулася, він сказав їй: «Люба, ти ж знаєш, що я пожартував».

Після цього школярка заявила на сторожа в поліцію. Той зізнався, що мацав дівчину без її згоди, але сказав, що це був жарт.

Прокурор Рима вимагав засудити чоловіка до трьох із половиною років ув’язнення, однак він був виправданий. На думку суддів, те, що сталося, «не містить складу злочину», оскільки тривало менше 10 секунд.

На тлі рішення суду в соцмережах з’явився тренд palpata breve (нетривале обмацування): італійці публікують відео, на яких вони мовчки дивляться в камеру й торкаються себе впродовж 10 секунд. Відео підписують хештегом #10secondi. Вони мають на меті показати, наскільки тривалими насправді можуть бути 10 секунд.

До тренду приєдналися й відомі італійці, зокрема актор «Білого лотоса» Паоло Каміллі.

Останні дані Агентства з основних прав ЄС (FRA) свідчать про те, що 70% італійських жінок, які зазнали домагань між 2016 і 2021 роками, не повідомили про цей інцидент.

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