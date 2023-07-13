Поліція показала перші хвилини після падіння уламків під час нічної атаки на Київ, відео

Як ми писали, вночі росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Патрульні поліцейські поділилися відео, знятим у перші хвилини після приїзду на місце падіння уламків у Дарницькому районі.
В одній із квартир поліцейські виявили 20-річну жінку з пораненням живота. Разом з лікарями та сусідами патрульні транспортували потерпілу до швидкої.
Надалі на місце прибули слідчі для документування чергового злочину російських окупантів.
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