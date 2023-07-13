Полиция показала первые минуты после падения обломков во время ночной атаки на Киев, видео

Как мы писали, ночью россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Патрульные полицейские поделились видео, снятым в первые минуты по приезду на место падения обломков в Дарницком районе.
В одной из квартир полицейские обнаружили 20-летнюю женщину с ранением живота. Вместе с врачами и соседями патрульные транспортировали пострадавшую в скорую.
В дальнейшем на место прибыли следователи для документирования очередного преступления российских окупантов.
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