Полиция показала первые минуты после падения обломков во время ночной атаки на Киев, видео

В одной из квартир полицейские обнаружили женщину с ранением живота.

Последствия падения обломков, фото: КГВА

Как мы писали, ночью россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Патрульные полицейские поделились видео, снятым в первые минуты по приезду на место падения обломков в Дарницком районе.

В одной из квартир полицейские обнаружили 20-летнюю женщину с ранением живота. Вместе с врачами и соседями патрульные транспортировали пострадавшую в скорую.

В дальнейшем на место прибыли следователи для документирования очередного преступления российских окупантов.

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