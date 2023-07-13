В Одесской области задержали местного экс-депутата, который присвоил 15 участков возле моря

В Одесской области СБУ задержала бывшего депутата Затоковского поселкового совета, который присвоил 15 земельных участков на побережье Черного моря. Общая стоимость участков - 15 млн грн. Об этом сообщает СБУ.
Сообщается, что сделка могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.
По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов. Установлено, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов о передаче в частную собственность 15 земельных участков в морской акватории. Для подделки документов фигурант привлек местного инженера-землеустроителя.
Потом дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи".
Во время обысков изъята поддельная документация, печать и компьютерная техника.
Четверым участникам преступной схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; мошенничество; легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем.
Организатор схемы - экс-депутат - находится под стражей.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориального общества. На украденную землю наложен арест и установлен запрет на ее отчуждение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.