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В Одесской области задержали местного экс-депутата, который присвоил 15 участков возле моря

19:38, 13 июля 2023
Сообщается, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов по передаче в частную собственность 15 земельных участков возле морской акватории.
В Одесской области задержали местного экс-депутата, который присвоил 15 участков возле моря
Фото: СБУ
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В Одесской области СБУ задержала бывшего депутата Затоковского поселкового совета, который присвоил 15 земельных участков на побережье Черного моря. Общая стоимость участков - 15 млн грн. Об этом сообщает СБУ.

Сообщается, что сделка могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.

По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов. Установлено, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов о передаче в частную собственность 15 земельных участков в морской акватории. Для подделки документов фигурант привлек местного инженера-землеустроителя.

Потом дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи".

Во время обысков изъята поддельная документация, печать и компьютерная техника.

Четверым участникам преступной схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; мошенничество; легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем.

Организатор схемы - экс-депутат - находится под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориального общества. На украденную землю наложен арест и установлен запрет на ее отчуждение.

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