На Одещині затримали місцевого ексдепутата, який привласнив 15 ділянок біля моря

Повідомляється, що ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії.

Фото: СБУ

На Одещині СБУ затримала колишнього депутата Затоківської селищної ради, який привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря. Загальна вартість ділянок - 15 млн грн. Про це повідомляє СБУ.

Повідомляється, що оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.

За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів. Встановлено, що ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії.

Для підробки документів фігурант залучив місцевого інженера-землевпорядника. Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

Під час обшуків вилучено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку.

Чотирьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; шахрайство; легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організатор схеми - ексдепутат - перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. На вкрадену землю накладено арешт та встановлено заборону на її відчуження.

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