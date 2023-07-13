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Рада разрешила полицейским и нацгвардейцам сбивать не только вражеские беспилотники: при каких условиях

Принятым законом предоставлено право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть обоснованные основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей.

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Рада разрешила полицейским и нацгвардейцам сбивать не только вражеские беспилотники: при каких условиях

15:32, 13 июля 2023
Принятым законом предоставлено право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть обоснованные основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей.
Рада разрешила полицейским и нацгвардейцам сбивать не только вражеские беспилотники: при каких условиях
Фото: freepik.com
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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 8185 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействия их незаконному использованию, которым предлагается предоставить право нацгвардейцам и полицейским принудительно прекращать полеты не только вражеских беспилотников и не только в военное время.

Принятым законом внесены изменения в статью 17 закона «О национальной гвардии» и предусмотреть, что военнослужащие Национальной гвардии Украины после выполнения требований, предусмотренных частью третьей статьи 15 настоящего закона, вправе применить специальные средства при исключительной необходимости в случаях, если другие формы предварительного воздействия на правонарушителей не дали желаемых результатов для выявления, принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна путем перехвата сигналов дистанционного управления, повреждения, уничтожения такого судна и/или составных частей беспилотной авиационной системы, если есть логичные основания полагать, что такое судно используется для совершения правонарушения или составляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей и/или военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также создает опасность охраняемым объектам.

Также для прекращения полета дрона в случае, если есть основания полагать, что беспилотник используется для совершения правонарушения, нацгвардейцы смогут использовать оружие.

Кроме нацгвардейцев предоставлено право сбивать дроны и полицейским. Изменениями в статью 42 Закона «О национальной полиции» предусматривается, что для выполнения своих полномочий полицейские могут использовать следующие специальные средства: средства и/или устройства, предназначенные для выявления, пресечения нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, в том числе для перехвата сигналов дистанционного управления, повреждения или уничтожения судов и/или составных частей беспилотной авиационной системы. Статья 45 указанного закона дополнена новыми предложениями и указано, что полицейский может сбить беспилотник, если есть основания полагать, что он используется для совершения правонарушения.

Принятие закона усложнит проведение журналистских расследований. Ведь теперь на законодательно закреплена возможность сбивать пролетающие дроны, например, над резиденциями топ-чиновников.

Как сообщала "Судебно-юридическая газета", Иран впервые официально признал поставки дронов в РФ, однако, по их словам, это было сделано до войны.

Автор Ярослав Конощук

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