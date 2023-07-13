НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Владислава Трубицына

НАБУ обнародовало объявление о розыске депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына.

13 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что объявило в розыск депутата Киевсовета от фракции «Слуга народа» Владислава Трубицына.

«Трубицын Владислав Сергеевич, 01.02.1983 года, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины

НАБУ разыскивает обвиняемого в уголовном производстве № 52021000000000144 от 23.03.2021, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (в получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение в интересах предоставляющего неправомерную выгоду, действий с использованием власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц)», - отмечено в сообщении НАБУ.

Напомним, Высший антикорсуд заочно заключил под стражу Владислава Трубицына и взыскал в бюджет 9,88 млн грн залога, который в 2022 году вносили за избранного от Слуги народа депутата Киевсовета Владислава Трубицына. Залогодателем был харьковский банкир Яков Кузнецов.

Автор: Наталя Мамченко

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