Президія МТСБУ ухвалила рішення призначити Олександра Берназюка гендиректором Бюро

Рішення про призначення буде передано на узгодження Координаційної ради МТСБУ, обов'язки якої наразі виконує НБУ.

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Президія Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) 12 липня затвердила рішення загальних зборів Бюро і ухвалила рішення про призначення Олександра Берназюка генеральним директором Бюро, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Рішення про призначення буде передано на узгодження Координаційної ради МТСБУ, обов'язки якої наразі виконує Національний банк України.

Олександр Берназюк з 2013 року був власником СК «ПСК-Захід» (Київ), яку в липні 2017 року продали і вона змінила назву на СК «Ю.Ес.Ай». З 2017 року займався підприємницькою, адвокатською діяльністю, заснував проєкти в ІТ-сфері, пов'язані з юриспруденцією та автоматизацією страхової діяльності.

Повноваження гендиректора МТСБУ Володимира Шевченка було припинено 10 квітня 2023 року, а виконання обов'язків тимчасово покладено на Олену Ковальову - фінансового директора-головного бухгалтера Бюро.

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