Как будет выглядеть новая форма Службы судебной охраны

В гардеробе Судебной охраны появятся зимние пальто, фуражки, береты, костюмы и кашне.

Исполняющий обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура 11 октября 2023 года утвердил нормы и образцы принадлежности мундира сотрудников Службы судебной охраны.

Согласно приказу ГСА, предметы униформы Службы судебной охраны будут выполнены в серо-синих и черных тонах.

Предполагается, что сотрудники Службы судебной охраны будут иметь фуражки, шапки, кепи, береты, зимние пальто, зимние куртки, рубашки, костюмы, боевые рубашки, кители, брюки, термобелье, галстуки, зимние перчатки, разгрузочные жилеты, туфли, ботинки, индивидуальные сумки, рюкзаки и даже ведомственные кашне (шарф).

Как будут выглядеть предметы униформы Службы судебной охраны, можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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