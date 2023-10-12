Як буде виглядати нова форма Служби судової охорони

У гардеробі Судової охорони з’являться зимові пальто, кашкети, берети, костюми та кашне.

Виконуючий обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура 11 жовтня 2023 року затвердив норми й зразки належності однострою співробітників Служби судової охорони.

Згідно з наказом ДСА, предмети однострою Служби судової охорони будуть виконані в сіро-синіх та чорних кольорах.

Передбачається, що співробітники Служби судової охорони будуть мати кашкети, шапки, кепі, берети, зимові пальто, зимові куртки, сорочки, костюми, бойові сорочки, кітелі, штани, термобілизну, краватки, зимові рукавички, розвантажувальні жилети, туфлі, черевики, кросівки, індивідуальні сумки, рюкзаки і навіть відомче кашне (шарф).

Як будуть виглядати предмети однострою Служби судової охорони, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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